Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

BRTK