Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye yasal işlem
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
BRTK
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