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  3. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ve kapalı olması gereken 1 işyerine yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ve kapalı olması gereken 1 işyerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ve kapalı olması gereken 1 işyerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ve kapalı olması gereken 1 işyerine yasal işlem

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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