Sokağa çıkma yasağını ihlal etti,yetmedi aracını yaktı!
Tasarrufunda bulunan çakmak ile...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 sıralarında, İnönü’ de sakin A.E.(E-47), kullanımdaki adına kayıtlı araç ile izinsiz evinden geçerli bir mazereti olmadan çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde iken aracını kenara çekip tasarrufunda bulunan çakmak ile aracın ön koltuğunu yakmıştır.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu araç kısmen yanarak zarar görürken, A.E. tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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