Sokağa çıkma yasağını ihlal etti,yetmedi aracını yaktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 sıralarında, İnönü’ de sakin A.E.(E-47), kullanımdaki adına kayıtlı araç ile izinsiz evinden geçerli bir mazereti olmadan çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde iken aracını kenara çekip tasarrufunda bulunan çakmak ile aracın ön koltuğunu yakmıştır.