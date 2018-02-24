SOKAK KÖPEĞİNİN YANINDA BİR EL GÖRDÜ

Anneler çocukları için her şeyi yaparlar. Hatta gerekirse canlarını bile feda ederler.

Bir anne için evladının öz ya da üvey olması farketmez. Annelik biyolojik bir şey değildir. Annelerin kalbinden gelir.

‘Evlatlık edinmek’ denince akla ilk olarak insanlar gelir. Ancak aynı durum hayvanlar için de geçerlidir.

Az sonra göreceğiniz köpeğin hikâyesi de bununla alakalı. Hayvanların duyguları olmadığını söyleyenlere ders olacak nitelikte.

İnsanların hayvanları kurtardıklarına dair birçok haber paylaştık. Bazen roller değişebiliyor.

Arjantinli Alejandra Griffa bir gün evinin yakınındaki parktan tuhaf sesler geldiğini farketti.

Sese doğru yaklaştığında yeni yavruları olan bir köpek gördü. Bir ayrıntı daha dikkatini çekti.

Alejandra köpeğin hemen yanından bir el uzandığını gördü.

Bir bebek eliydi bu.

Alejandra hemen bebeği kucağına aldı. Bebek muhtemelen bir aylıktı.

Bebeğin 33 yaşındaki annesi o soğukta bebeği ölüme terketmişti. Köpek de olaya hemen el attı.

Alejandra’nın Way ismini verdiği köpek bebeğin hayatını kurtardı.

Sokak köpeği bebeği alıp annelik etmiş. Zorlu kış şartlarına rağmen bebeği hayatta tutmayı başarmış.

Polis raporlarına göre köpek, bebeği terkedildiği yerden 50 metre uzaklıktaki yavrularının olduğu yere taşımış.

Daniel Salcedo ismindeki polis, “Bebeği yavrusu gibi taşımış. Doktorlar, köpek bebeği yanına almasa bebeğin muhtemelen hayatını kaybedeceğini söylediler” dedi.

Neyse ki Way annelik ederek bebeği hayatta tutmayı başarmış.

Way’e şu anda ne olduğunu kimse bilmiyor. Umarız ki birileri onu sahiplenmiştir.

Way’in iç güdüleri köpeklerin empati kurabildiğini gösteriyor.

Hayvanların da annelik iç güdüleri insanlar kadar kuvvetli. Dahası köpekler o kadar akıllı hayvanlar ki üzgün, mutlu veya kızgın olduğumuzu sadece suratımıza bakarak anlayabiliyorlar.

Yapılan araştırmaların ardından bebeğin annesi bulundu. Anne uzun süredir depresyondaymış.

CNN’den aktarılanlara göre anne şimdilerde psikolojik destek alıyormuş.