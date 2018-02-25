‘SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYECEKTİM’

Kiralık araçla güneyden, kuzeye 225 kilo kemiksiz ve mühürsüz et geçirirken tutuklanan Mert Özalan, art niyetinin olmadığını söyledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy ile Beyarmudu arasında önceki akşam düzenlenen operasyonda, kiralık bir aracın bagajında 225 kilogram kaçak et bulundu. Olayla ilgili Mert Çisakça Özalan isimli zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Bagajdaki etlerle ilgili olarak kendisinden izahat istenen Özalan, “Bu etleri sokak köpeklerini beslemek için aldım, art niyetim yoktu” şeklinde şaşırtıcı bir savunma yaptı. Zanlı, dün tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Kemiksiz ve mühürsüz 225 kilo et

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Erol, mahkemeye meseleyi aktardı. Erol, Türkmenköy ile Beyarmudu arasında, 23 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen operasyon sonucu, zanlının kullanımında bulunan kiralık aracın bagaj kısmında, 225 kilogram ağırlığında kemiksiz ve mühürsüz et ele geçirildiğini ve konu etlerin Güney Kıbrıs menşeli olduğunun belirlendiğini söyledi.

3 kişi aranıyor

Zanlının konu etlerle ilgili olarak, “Sokak köpeklerini beslemek için aldım” şeklinde izahatta bulunduğunu aktaran Erol, mesele kapsamında aranmakta olan 3 kişinin de olduğunu ve soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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