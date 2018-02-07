Sokak Ortasında Aşka Geldiler!
Sokak Ortasında Aşka Geldiler!
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ABD'de Miami sokaklarında el ele tutuşup sık sık öpüşen çifti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kimselere aldırmadan sokak ortasında romantik dakikalar yaşayan Metin Hara ve Adriana Lima durumlarından oldukça memnun görünüyorlardı. Birlikte dondurma yiyip keyifli dakikalar geçiren çift, magazin manşetlerini süslemeye devam ettiler.
Öte yandan Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; 36 yaşındaki güzelin karnının ve yüzünün şiş durması, ‘Brezilyalı model hamile mi’ sorusunu akıllara getirdi.
İşte Lima ile Hara'nın Miami sokaklarından yansıyan diğer romantik anları...
Etiketler : Metin Hara, Adriana Lima, Miami sokakları
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