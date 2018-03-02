Şoke Eden Mesaj!

Emina Sandal ve eski sevgilisi Marko Miskovic hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Sırp basını, "Marko Miskovic’in, eski sevgilisi Emina Sandal’a 'Yeniden bir araya gelelim' şeklinde mesajlar attığı" haberini manşetlere taşıdı.

"11 YILDIR GÖRMEDİM"

Mustafa Sandal ile boşanma sürecinde olan Emina Sandal’ın, geçmişte aşk yaşadığı Marko Miskovic’e döndüğü haberleri bir ay önce Sırbistan’da Kurir adlı dergide yer almıştı. Emina Sandal, söylentileri, “Marko’yu 11 yıldır hiç görmedim” sözleriyle yalanlamıştı. Bu kez Sırp dergisi Alo! başka bir iddiayı manşetine taşıdı.

"BİR ARAYA GELELİM"

Derginin çifte yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Marko Miskovic, Emina Sandal’a, “Yeniden bir araya gelelim mi? Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin” şeklinde mesajlar attı.