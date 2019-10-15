SOL HAREKET UBP PARTİ MECLİSİNİ PROTESTO ETTİ!

Sol Hareket, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisinin “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın toplumu temsil etmediği ve müzakerelere katılmaması gerektiği yönünde karar açıklamasını” kabul edilemez olarak değerlendirerek, UBP Parti Meclisini şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.



Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türk toplumunun çok büyük bir çoğunluğunun oyu ile ve demokratik bir şekilde seçildiğini, müzakerecilik yetkisini toplumdan aldığını vurguladı.



Korkmazhan, “Sayın Akıncı’yı müzakerecilik görevinden alma gibi çılgınca bir girişimde bulunmayı düşünenler varsa, bilmelidirler ki çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı Türk toplumu buna geçit vermeyecektir” dedi.



Başta UBP ve hükümet ortağı HP olmak üzere, “statükocu” kesimlerin bütün derdinin; Kasım ayında gerçekleşecek 3’lü zirve ve Aralık ayında gerçekleşmesi düşünülen 5’li konferans ile başlaması öngörülen yeni müzakere ve çözüm sürecini “torpillemek” olduğunu iddia eden Korkmazhan, son aylarda Akıncı’nın her hareketini ve açıklamasını çarpıtarak, toplumun provoke edilmek istendiğini, son yaşananların bunu kanıtlar nitelikte olduğunu savundu.



Tüm emek, demokrasi ve barış güçleri ile çözüm yanlılarına çağrıda bulunan Korkmazhan, “Esas hedefleri çözüm sürecini torpillemek, toplumun çözüm ve barış yanlısı istencini sindirmektir. Buna karşı bir araya gelmeli, irademize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız” dedi.