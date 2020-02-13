SOL HAREKETTEN HÜKÜMETE ÇAĞRI...

Sol Hareket, özel bir okulda işlerine son verilen öğretmenler için hükümetten adım atmasını istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Eğitim Bakanlığının açtığı öğretmen münhaline başvurdukları gerekçesi bir grup öğretmenin işine son verilmesinin keyfi ve kabul edilemez olduğunu belirterek, “bu işçi kıyımına imza atanları şiddetle kınadıklarını” vurguladı.

UBP-HP hükümetini, keyfi bir şekilde işten durdurulan öğretmenlerin hakları konusunda adım atmaya çağıran Korkmazhan, daha iyi bir iş arayışında bulunmanın ne suç ne de işten atılma sebebi olamayacağını kaydetti.

İş güvencesinin bulunmamasının ve sendikasızlığın özel sektörde çalışan öğretmen, işçi ve emekçilerin ve çalışma yaşamının en büyük sorunlarının başında geldiğini vurgulayan Korkmazhan, sendikalaşma ve örgütlenmenin herşeyden önce bir insan hakkı olduğunu, sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

“Ülkede 65 bini KKTC vatandaşı olan 100 binin üzerinde özel sektör çalışanı bulunmaktadır. Bunun yanında binlerce kaçak işçi çalıştırılmaktadır. İşçiler iş yasasınından kaynaklanan haklarını kullanamamakta, sınırsız çalışma saatleri ile iş güvenliği olmadan, asgari ücrete açlık sınırının altında kölelik koşullarında büyük bir sömürüye maruz kalmaktadırlar. İş kazaları ve iş cinayetleri ile can vermektedirler” diyen Korkmazhan, keyfi işten durdurmaların devam ettiğini ifade etti ve tüm çalışanlara toplu sözleşme ve sendika hakkının yasa ile tanınmasını ve uygulanmasının yaptırımlar ile sağlanmasını talep etti.