Solaryuma girerken 2 defa düşünün!

Özellikle güneşten ayrı kaldığımız kış aylarında çok fazla tercih edilen solaryumda bronzlaşma beraberinde bazı riskler de getiriyor. Böyle olunca da akla bronz görünmek için bu riskleri almaya değer mi sorusu geliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Işık, konuyla ilgili sorulara cevap verdi

Kalıcı bronz bir ten herkesin hayali ama bu istek kimilerinde bağımlılığa dönüşüyor. Özellikle kadınlar her mevsim bronz kalmak istiyor. Bunun için de en hızlı ve kolay yol olan solaryuma başvuruyor. Solaryumun zararlarını bilmeyen yok. En az sigara ve alkol kadar zararlı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de solaryumun hızlı bronzlaşmak isteyenlerin en sık başvurduğu yol olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Işık “Bronzluğun hala modası geçmedi ve solaryuma gençler arasında çok fazla talep var. İleri yaşlarda kanser gelişme riski düşünüldüğünde 18 yaşından küçükler, kızıl veya sarı saçlı açık ten rengine sahip olanlar, kendisinde ya da ailesinde deri kanseri öyküsü olanlar, özellikle de çok sayıda beni bulunanlar solaryuma girmemeli” dedi ve bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Solaryumlarda kullanılan yapay ultraviyole lambaları yüzde 95 oranında UVA, yüzde 5 kadar da UVB ışını yayar. UVA ışını deri yaşlanmasında daha etkili olurken, UVB ışını deri kanserlerinden sorumlu tutulur. Ultraviyole radyasyon ile deri kanseri arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekiyor. Ultraviyole radyasyona maruz kalınan süre artıkça deri kanseri gelişme riski de artıyor.