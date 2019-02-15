Somer Sivrioğlu geri dönüyor!

'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreni önceki akşam Maslak Volkswagen Arena’da gerçekleşti. 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla isimini duyuran Somer Sivrioğlu, 'Yılın Şefi' ödülüne layık görüldü.

Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu 'Masterchef Türkiye' programındaki editörü ile aldattığı gerekçesi boşandığı iddialarına yanıt vermedi.

Ünlü şef, konu ile ilgili sorular üzerine, "Çok güzel bir sezondu bizim için. Onun ödülünü almaya geldim. Avusturalya’ya geri döneceğim. O konu ile ilgili konuşmayacağım“ dedi.