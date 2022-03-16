Şömine bacasının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı
Şömine bacasının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı
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İSKELE’DE ŞÖMİNE BACASININ AŞIRI ISINMASI SONUCU YANGIN
İskele’de, dün saat 20.00 sıralarında, Satanbox evleri No:5 adresinde bulunan Hasan Güzel’in kalmakta olduğu ikametgahta, şömine bacasının aşırı ısınarak çatı iskeletinin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ancak çatının 20 metre karelik bölümünün yanarak zarar gördüğünü bildirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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