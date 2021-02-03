Son 24 saatte 71 pozitif vaka!
Son 24 saatte 71 pozitif vaka!
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954 olduğunu, 62’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
3 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4954
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 62
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 416. 085
Toplam Vaka Sayısı: 2504
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1923
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 567
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 169
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 388
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
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