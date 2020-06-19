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  3. Son 24 saatte toplam 426 test yapıldı, pozitif vaka yok
Son 24 saatte toplam 426 test yapıldı, pozitif vaka yok

Son 24 saatte toplam 426 test yapıldı, pozitif vaka yok

Dünya 2. Dalga korkusuyla yaşarken ülkemizde hala pozitif vakaya rastlanmaması çok güzel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 426 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

19 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 426

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 34.846

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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