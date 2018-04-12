SON ANDA KURTARILDI!

Apostolidis'in katili Erdinç Şentürk'ün, Yalova cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi

Girne’de 28 Mart 2018 tarihinde birlikte eğlenmeye çıktığı 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’in başını taşla ezerek öldürdükten sonra Türkiye’ye kaçan ve geçtiğimiz hafta sonu Yalova’da polise teslim olan Erdinç Şentürk (22), Yalova Ceza İnfaz ve Tutukevi'nde intihar girişiminde bulundu. Görevliler tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve psikiyatrist tarafından da muayene edildiği belirtildi.

Psikolojisi bozuldu

Bostancı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçtikten sonra ortalıktan kaybolan ve 9 gün sonra Arapköy’de ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’in katil zanlısı Erdinç Şentürk, intihara teşebbüs etti. Cinayetin ardından kaçtığı Yalova’da, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan Erdinç Şentürk, bulunduğu Yalova Ceza İnfaz ve Tutukevi'nde kendini asmak suretiyle intihara teşebbüs etti. Erdinç Şentürk'ü fark eden diğer mahkûmlar, durumu infaz koruma memurlarına bildirdi. Görevlilerin ilk müdahalesini cezaevinde yapığı Erdinç Şentürk, daha sonra ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Katil zanlısının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Şentürk'ün, girdiği bunalım sonucu intihara teşebbüs ettiğini belirtip sağlık durumunun iyi olduğunu ve psikiyatrist tarafından da muayene edildiğini açıkladı. İntihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.