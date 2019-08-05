SON BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI!
Trafikte ağır bilanço!
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Ülke genelinde son bir haftada, 63 trafik kazası meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında kayıtlara geçen kazalarda, 16 kişi yaralandı. Kazaların 17’si süratli araç kullanmak, 12’si yakın takip, 11’i kavşakta durmamak, 9’u dikkatsiz sürüş, 14’ü de diğer nedenlerden oldu.
Kazaların 23’ü Lefkoşa, 15’i Girne, 14’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 5’i de İskele’de meydana geldi.
Etiketler : trafik kazası, 29 Temmuz- 4 Ağustos, KKTC
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