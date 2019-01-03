Son Dakika Gelişmesi!

Fatih Terim: Ozan'ın gitme zamanı bugün değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferi gündemde olan Ozan Kabak'la ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferi yılan hikayesine dönen Ozan Kabak'ın durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Terim, "Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil." dedi.

Öte yandan genç futbolcu da Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.