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SON DAKİKA | Paris'te patlama!

SON DAKİKA | Paris'te patlama!

Fransa polisi başkent Paris'in merkezinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini rapor etti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen patlamada ondan fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

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Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

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