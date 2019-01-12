SON DAKİKA | Paris'te patlama!

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen patlamada ondan fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.