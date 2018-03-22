SON DURAK CEZAEVİ!

Uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan 5 zanlı teminatla serbest bırakıldı, ancak üçü şartları yerine getiremedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy, Nadir Hassan Nagah Marzouk ve Sami Badereldin Elza Alnor hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan beş zanlı yüksek teminat şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed ve Nadir Hassan Nagah Marzouk cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 14 Mart 2018 tarihinde saat 13.50 sıralarında Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed 'in bulunduğu araçta yapılan aramada iki gram hintkeneviri türü madde ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi’nin maddeyi 13 Mart’ta huzurda bulunan zanlı Aranan Sami Badereldin Elza Alnor'un isteği ve para vermesiyle zanlı Nawfak Athnab Ahmed Amaawy’den 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Amaawy'nin tespit edilerek üzerinde yapılan aramada sırt çantasında foil kâğıda sarılı yaklaşık bir gram hintkeneviri ile 2 adet plastik öğütücü bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Amaawy'den yapılan soruşturmada maddeyi 12 Mart’ta zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk'tan 400 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Marzouk'un tespit edilmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, vites kolunda 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, 2 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram hintkeneviri ile yine aracın bagajında 3 ayrı şeffaf naylona sarılı 3 gram hintkeneviri madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Nakit teminatı yatıramadılar

Zanlı Marzouk'un evinde yapılan aramada ise 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, zanlı Marzouk'un vermiş olduğu ifadesinde maddeleri 14 gram hintkeneviri, 20 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde olarak satın aldığını ve 6 gram hintkenevirini 600 TL karşılığında sattığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve öğrenci olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Mahkeme, zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy ve Sami Badereldin Elza Alnor'un 8 bin TL, zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk'un ise 18 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed ve Nadir Hassan Nagah Marzouk cezaevine gönderildi.

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