Son fotoğraf! Evlatlık çocuk öz ailesine dönünce dehşeti yaşadı

Sevgi dolu bir aile tarafından 3 günlükken evlat edinilen çocuğun yıllar sonra biyolojik ailesine geri verilmesi akılalmaz olayların başlangıcı oldu. Sayısız işkenceye uğrayan çocuğun hikâyesi, tüyleri diken diken edecek cinsten.

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr - Christy ve Jeff Foster çifti erken dönemde yaşanan düşükler nedeniyle bir türlü çocuksahibi olamıyor ancak yine de ebeveyn olmak fikrinden vazgeçemiyordu. Bir çocukları olmasını o kadar çok istiyorlardı ki ellerinden gelse bütün çocukları evlat edinecek ve onun önüne sahip oldukları imkanlardan daha fazlasını sereceklerdi. Fosterlar'ın hayatına 2014 yılında yeni doğmuş bir bebek dahil oldu. Çift evlat edindikleri 3 günlük bebeğe Tony adını verdi. 5 yıl boyunca her şey çok güzel ilerledi. Tony çamurla oynamayı, suya çakıl taşları atmayı ve çizgi film izlemeyi seven küçük bir çocuktu. Çiftin içi de rahattı çünkü Çocuk Koruma Hizmetleri'nden bir sosyal hizmet görevlisi Tony'nin biyolojik ebeveynlerinin velayeti geri almasının mümkün olmadığı konusunda güvence vermişti.

KIZILDERİLİ BİR ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK ZORDU

Foster çifti, Tony’nin biyolojik ailesinin hapiste olduğunu biliyordu. Çift, Kızılderili bir çocuğun yerli olmayan biri tarafından evlat edinilmesinin zor olduğunu bilerek yola çıkmıştı. Sosyal hizmetler uzmanı da Tony’nin kültüründen uzak tutulmaması için uyarıda bulunmuştu. Çift de Tony'yi düzenli olarak pow wow'lara (Amerikan askerleriyle savaşmadan önce Kızılderililerin toplanma ritüeli) ve diğer pek çok etkinliğe götürüyor, hatta bazen bunun için uzun mesafeler kat ediyorlardı. Tony de davul çalmayı ve dans etmeyi çok seviyordu. Tony, hem Christy'nin hem de Jeff'in çevresi tarafından tamamen kabul edilmişti.

Foster ailesi, evlat edindikleri Tony ve kızlarıyla birlikte

BİYOLOJİK AİLESİNE VERDİLER

Ancak bu mutlu tablo, 2018'de Kızılderililere ait kabile mahkemesi Crow Tribal Court'un, Tony'yi Fosterların elinden alıp öz ebeveynlerine geri vermeye çalışmasıyla altüst oldu. Fosterlar Kızılderili olmadığı için kabile mahkemesinde hâkim huzuruna çıkmalarına bile izin verilmedi ve bir kabile sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla yazışma yapmak zorunda kaldılar. Hakim, Kızılderili bir çocuğu beyaz bir aileye vermemekte kararlıydı ve öyle de oldu. Tony daha sonra biyolojik ailesi Renova Sr. ve Byington ile tanıştığı bir geçiş sürecine girdi.

Küçük Tony'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

Tony'nin biyolojik ebeveynlerini hapisten çıktıktan sonra tanışma süreci bir sosyal hizmet uzmanının yanlarında olduğu denetimli ziyaretlerle başladı. Denetimli ziyaretler zamanla denetimsiz ziyaretlere dönüştü, çok kısa bir süre sonra Tony, Fosterlar'dan alındı.

BİR YATAĞI BİLE YOKTU

Bu süreçte biyolojik aile aralarındaki bağın kopmaması için Christy ve Jeff'e her türlü sözü verdi. "Onun vaftiz babası olmanıza izin vereceğiz. Ziyaret etmenize ve gelip sizinle bir hafta sonu geçirmesine olanak sağlayacağız. Onu tatile götürmenize izin vereceğiz" demişlerdi. Ancak velayetini alır almaz Fosterlar'ın Tony ile telefon görüşmesi yapmasına bile izin vermediler. Christy ve Jeff, Tony'nin yatağını ve oyuncaklarını götürmek istiyordu. Ancak biyolojik ailesi, "Yatağı ve oyuncakları getirmeyin çünkü onlar için yerimiz yok" dedi. Oysa odası bile olmayan Tony, yerde yatıyordu.

AÇ BIRAKTILAR, DÖVDÜLER

Christy, sosyal hizmet görevlisiyle sürekli temas halindeydi ve "Eğer bir şey olursa geri alacağız" diyordu. Ancak bütün bu yaşananlardan yalnızca birkaç ay sonra Tony'den kötü habergeldi. 21 Kasım 2019'da, Tony'nin annesi Stephanie Grace Byington ve arkadaşı Racso James Birdtail ile birlikte 911'i arayıp oğlunun nefes almadığını söyledi. Polis eve geldiğinde Tony'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, çocuğun vücudunun morluklarla kaplı olduğunu ve muhtemelen bir bacağının da kırık olduğunu bildirdi. Küvet de kanla kaplıydı.

Tüm bunlara rağmen Tony'nin ebeveynleri oldukça rahat görünüyordu. Böylesine travmatik bir olaya tepki vermemeleri gözlerden kaçmadı. Sonrasında acımasız anne, arkadaşları Racso Birdtail’in oğullarını banyoda dövdüğünü, kendisinin ve eşinin daha önce çocuğa kemer ve elektrik kablolarıyla vurduklarını da itiraf etti. Ayrıca Tony ebeveynleri tarafından aç bırakılmıştı ve işkence de görmüştü. Yargıç Elizabeth Best’e göre Tony son günlerinde ölümden beter bir hayat yaşamıştı.

5 yaşındaki öz evlatlarını resmen katleden aile geçtiğimiz 26 Temmuz'da ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Arkadaşları Birdtail ise saldırıdan 5 yıl, delilleri tahrif etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.