Son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı, son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak-17 Ocak tarihleri arasında toplam 5 bin 883 test yapıldı, 416 pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlık, Covid-19 genel durumunun iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.
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