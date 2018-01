SON SÖZ BAŞKANLARDA!

Dört partiden, genel sekreterlerin ve başkanlar tarafından yetkilendirilen isimlerin bir araya geldiği hükümet kurma çalışması, bugün saat 14.00’de devam edilecek. Heyetler prensipleri belirleyecek

Bertuğ TOPAL

Yeni bir koalisyonun kurulması için başlatılan görüşmeler, bugün saat 14.00’te de devam edecek. Milletvekillerinin yemin töreninin ardından, dört parti başkanı tarafından görevlendirilen heyetler, hükümetin işleyiş prensiplerini belirlemek için bir masa etrafında toplanacak.

Heyetler, her partinin her bir bir bakanlık için hassasiyetini masaya getiriyor. Bu yöntemle, her bakanlık işleyişi ile önceden bir uzlaşı belirleyerek, sorunsuz ir kabine ve meclis çalışması öngörülüyor.

Bakanlık sayıları ile ilgili uzlaşı, parti başkanlarının CTP Genel merkezi’de bir araya geldiği toplantıda belirlenmişti.

Bakanlık sayısı belli

Milletvekili dağılımına göre hareket eden başkanlar, başbakanlığın Cumhuriyetçi Tür Partisi’nde olmasına karar verdi. Başbakan Tufan Erhürman olacak. Erhürmanla birlikte, CTP kabinede dört isimle temsil edilecek.

Dokuz milletvekili ile seçimden çıkan Halkın partisi ise, kabinede üç koltuğa sahip olacak. 3’er milletvekili bulunan TDP ve DP ise kabinede iki bakanla yer alacak.

Sadece TDP…

Genel başkanlar tarafından ilk alınan kararla, genel sekreterler, üçer kişilik heyetlerle koalisyonun işleyiş şeklini belirleyecekti.

TDP dışındaki tüm partiler, genel sekreterleri ile toplantıda temsil edilirken, TDP Genel Sekreteri Asım İdris, “yönteme” karşı çıktığı için TDP heyetine başkanlık etmeyi reddetti.

TDP içerisinde, “İdris’in eğitim bakanı olmak istediği bu nedenle kendisinin bakan olmayacağı bir süreci yürütmek istemediği” iddiası ortaya atılırken, bu iddialar İdris tarafından da reddedildi.

Toplantılarda CTP’yi Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Doğuş Derya ve Erkut Şahali, TDP’yi Zeki Çeler, Boysan Boyra ve Mehmet Burhan, HP’yi Genel Sekreter Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Uğur Çulhaoğlu, DP’yi de Genel Sekreter Afet Ozcafer, Fikri Ataoğlu ve Serhan Çınar temsil ediyor.

İşleyiş prensipleri belirleniyor

Heyetler, kurulması olası bir koalisyonun sorunsuz ilerlemesi için çalışıyor. “Uzun soluklu bir icraat hükümeti” prensibi ile çalışması öngörülen hükümette, önce bakanlıkların işleyiş prensipleri belirlenecek.

Heyetler, her bakanlığın icraat ve yol haritasını çıkaracak. Burada amaçlanan, kabinede dört parti yer alsa da, aynı kaygı üzerinden bakanlıkların yönetilmesi.

Her partinin, her bakanlıkla ilgili görüşleri alınıyor, hassasiyetleri belirleniyor. Böylece Bakanlar Kurulu oluşması halinde, icraatların herkesin hassasiyeti gözetilerek ilerlemesi sağlanacak.

Ön talepler yapıldı, İçişleri hedefte

Tufan Erhürman’ın Başbakan, serdar Denktaş ise Maliye Bakanı olarak yeni kabinede yer alacak. Uzlaşı olması halinde belirlenen tek nokta burası.

Bunun dışında, partiler almak istedikleri bakanlıkları da masaya koydu. Her parti, alternatifli bir liste hazırlayarak, bakanlık taleplerini iletti.

İçişleri Bakanlığı, dört parti tarafından da isteniyor. Ayrıca, alternatif çalışmalarda, Turizm ve Çevre, Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi Bakanlığı da her partinin alternatif listesinde yer alıyor.

Tarım, Eğitim ve Sağlık ise, dört partinin de en son talepleri arasında. Eğitim için DP’nin talebi var ancak, DP’nin Maliye ile birlikte tercihi Turizm.

Başkanlar konuşacak

Heyetler, prensipleri belirlerken, bakanlık paylaşımı konusunda başkanların karar vereceği öğrenildi. Heyetlerin yetkileri arasında bakanlık belirleme yok.

Heyetlerin prensip kararlarını alması ve hükümet programının yazılma aşamasına gelmesi ile birlikte, başkanlar yeniden bir araya gelecek ve partiler arasında bakanlık paylaşımı yapılacak.

Çeler: Uyum içinde sürdürüyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi adına genel sekreterler görüşmesine giren ekipte yer alan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamada bugün kadıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Çeler, saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda hükümet protokolünün oluşturulması noktasında çalışmalara devam edileceğini söyledi. Şu ana kadar uyum içinde sıkıntısız bir şekilde ilerlediklerini kaydeden Çeler, hükümet protokolünün tamamlanmasının ardından ise parti başkanlarının bakanlıkların dağılımı ile ilgili görüşmelerini bekleyeceklerini belirtti.

Havadis