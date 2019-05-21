"SON SÖZ PARTİ MECLİSLERİNDE"

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi heyetleri koalisyon görüşmelerini ileriye taşıma hedefiyle UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yediklerini söyledi.

Özersay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son söz Parti Meclislerinde. Parti Meclislerinden onay çıkarsa yarın hükümet kurulmasıyla ilgili süreç başlayacak”