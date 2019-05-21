"SON SÖZ PARTİ MECLİSLERİNDE"
"Sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyoruz"
A+A-
Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi heyetleri koalisyon görüşmelerini ileriye taşıma hedefiyle UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan
HP Genel Başkanı Kudret Özersay sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yediklerini söyledi.
Özersay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Son söz Parti Meclislerinde. Parti Meclislerinden onay çıkarsa yarın hükümet kurulmasıyla ilgili süreç başlayacak”
Etiketler : UBP, HP, koalisyon görüşmeleri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.