SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Sevenleri yalnız bırakmadı...
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Milli Eğitim eski Bakanı Canan Öztoprak’ın 33 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak son yolculuğuna uğurlandı.
Öztoprak, İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Çetin Öztoprak 3 Nisan Salı günü İstanbul’da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde ölü bulunmuştu.
33 yaşındaki Çetin Öztoprak İstanbul’da kurye hizmeti sunan ‘KapGel’ isimli mobil uygulamanın CEO’su idi.
Etiketler : Çetin Öztoprak, son yolculuk, İsmail Safa Camisi
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