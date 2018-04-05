Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Sevenleri yalnız bırakmadı...

A+A-
Milli Eğitim eski Bakanı Canan Öztoprak’ın 33 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak son yolculuğuna uğurlandı.

Öztoprak, İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Çetin Öztoprak 3 Nisan Salı günü İstanbul’da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde ölü bulunmuştu.

33 yaşındaki Çetin Öztoprak İstanbul’da kurye hizmeti sunan ‘KapGel’ isimli mobil uygulamanın CEO’su idi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.