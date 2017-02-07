SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERHÜRMAN: “HEP GELECEĞİ KONUŞTU… HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İKİ KATI ÇALIŞMALIYIZ”

DÜZGÜN: “RESMİ OLMAYAN TARİHİ YAŞAYARAK, ACISINI ÇEKEREK BİZE ANLATTI… HEPİMİZİN ABİSİ OLDU”

Hayatını dün kaybeden Dr. Turhan Korun, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’ndeki öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ve düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Korun’un son yolculuğuna uğurlandığı cenaze törenine, Korun’un ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çok sayıda milletvekili, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, doktorlar, gazeteciler ve Korun’un dostları katıldı.

Cenaze namazı öncesinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “SÜREKLİ ÖĞRETTİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dr. Turhan Korun’un bütün hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir insan olduğunu vurgulayarak “Yaşadığı müddetçe sürekli öğretti” dedi.

Çok acılı bir gün yaşadıklarını belirten Erhürman, bir hafta önce yemekte biraraya geldiklerinde, Korun’un hastalığına rağmen sadece geleceği konuştuğunu anlattı.

Erhürman, “O artık yok, O’nun hayallerini gerçekleştirmek için hepimize iki kat görev düşer” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Dr. Turhan Korun’a rahmet diledi.

DÜZGÜN: “HEPİMİZİN ABİSİ OLDU”

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün de Dr. Turhan Korun’un resmi olmayan tarihi yaşayarak, acısını çekerek kendilerine anlattığını söyledi.

Düzgün, Korun’un herkese abi olduğunu vurgulayarak mekanının cennet olmasını diledi.

DR. TURHAN KORUN KİMDİR?

12 Kasım 1943’te Lefkoşa’da doğan Turhan Korun, İstanbul’daki tıp eğitimi yıllarından beri örgütçü ve aydın kişiliğiyle tanınıyordu. Eğitimi sırasında Türkiye’den sınır dışı edilen ilk öğrenciler arasında yer alan Korun, Erenköy mücahidiydi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde de bulunan Korun, Yenidüzen gazetesi Yayın ve Direktörler Kurulu üyeliği yaptı. Korun, Havadis gazetesinin kuruluşuna da katkılar yapmış ve yazılar yazmıştı.

Korun, 2015 yılında yayımlanan “Ben de Yazdım” adlı kitapta, hayatını kaleme almıştı.

Uzun yıllardır diyaliz hastası olan Korun, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün öğleden sonra hayatını kaybetmişti.