Sonat Altuğ’a beyin anjiosu yapıldı

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı yazılı açıklama yaparak Sonat Altuğ’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sayın SONAT ALTUĞ’un sağlık durumu hakkında; Bu sabah saat 7.30 civarında acil servisimize şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvuran Başbakan Yardımcıığı ve Dış İşleri bakanlığı özel kalem müdürü sayın SONAT ALTUĞ’a yapılan ilk tektikler sonucu yüksek tansiyon ve beyin damar anevrizması rüptürü (damar yırtılması) sonucu Subaraknoid kanama tanısı konulmuş ve yoğun bakım ünitimizde tedaviye başlanmıştır. Daha sonra yapılan tektikler sonrası , saat 19.00 sıralarında beyin anjiosu yapılıp kanama olan anevrizmal odaklarına koil embolizasyon yöntemi ile müdahalede bulunulmuştur. Sayın Sonat Altuğ’ un tedavisi hayati tehlike kalkana kadar yoğun bakımda sürecektir.”