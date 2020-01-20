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SONBAHAR PATATES BEYANLARI'NDA UZATMA

SONBAHAR PATATES BEYANLARI'NDA UZATMA

Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates alanları için itiraz veya...

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Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates alanları için itiraz veya belge sunma süresini 24 Ocak’a kadar uzattı. Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fon’a beyan edilen sonbahar patates alanları için, gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticilerden 24 Ocak mesai bitimine belge kabul edileceği duyuruldu.

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