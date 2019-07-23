SONDAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları sürüyor
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.
TC Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter’dan paylaşıldı.
İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı , arama, çalışma
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