SONDAJ GERİLİMİ TIRMANIYOR!

Oruç Reis araştırma gemisinin, geçtiğimiz Cuma günü girdiği Yunan kıta sahanlığından çıkarak, dün (Cumartesi) sabahtan bu yana “Kıbrıs’ın batısındaki deniz bölgesinde ve Kıbrıs MEB’inde bulunduğu” iddia edildi.



Alithia gazetesi, “4 ve 5 Numaralı Parseller İstikametinde Kıbrıs MEB’i İçerisinde” başlıklı haberinde “askeri bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye, Türk araştırma gemisinin dün (Cumartesi) sabah 09.30’dan bu yana Kıbrıs MEB’i içerisinde seyir halinde olduğunun kayda geçirildiğini; hedefinin ise yasadışı navtex ilan edilen ve bir parçası 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan bölge olduğunu söylediğini” iletti.



Gazeteye göre “aynı kaynak, Türk araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığı içerisindeki bölgeye yönelme hareketinin, bu noktada geçtiğimiz günlerde hüküm süren kötü hava koşullarından kaynaklandığını” da belirtti.



Haberde, Ankara’nın planlaması temelinde 10 Nisan’a kadar geçerli olan Türk navtexine yanıt olarak, Rum yönetiminin yetkili makamlarının 14 Ocak’ta yayımladıkları anti-navtexin geçerli olduğu da ifade edildi.





Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu

Rum haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu.



Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Rum kesimi üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi.



Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.



Uçakların, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Rumların ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 8'inci parselin sınırındaki uçak gemisine geri döndükleri vurgulandı.



Öte yandan, uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.



Fransa'nın Rum kesimindeki büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Rum basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle'nin ocak sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği, şubat sonunda ise Rum kesimindeki Limasol Limanı'na uğrayacağını ifade etmişti.