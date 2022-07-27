Seda Sayan, kilit özelliğine sahip özel bir alyans hazırlattı. Şarkıcı, “Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana” dedi

Geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, “Sonsuz Aşk” yazılı kilit özelliğine sahip pırlanta bir alyans hazırlattı.

Sayan, “Bu evliliğe sonsuza kadar ‘Evet’ dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu ve huzurlu bir ömre ‘evet’ dedik. Şu anda bunun bedeli, fiyatı yok” dedi.

Hürriyet