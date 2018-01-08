"SONUÇ ÜLKE İÇİN İÇ AÇICI DEĞİLDİR!"

Halkın Partisi (Genel Başkanı Kudret Özersay, erken genel seçimlerin sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

Mesele şahsi yahut parti olarak başarılı olma meselesi değildir, mesele vekil seçilme ve meclise girme meselesi hiç değildir, bu nedenle bana göre ortaya çıkan sonuç ülkemin geleceği açısından pek de iç açıcı değildir. Bir gerçeği kabul etmek zorundayız, sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğu mevcut statükonun devamı yönünde oy kullanmıştır, üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen. Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız.