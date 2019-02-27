Emre Aşık’a tehdit iddiası! ‘Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak’

Boşanma davası açan eski milli futbolcu Emre Aşık, 7 yıllık eşinin kendisine, "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak" dediğini iddia etti. Mahkeme, Emre Aşık’a 1 ay süreyle koruma kararı verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne önceki gün Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp tarafından sunulan dilekçede, evliliklerinden 3 çocukları bulunan çiftin daha öncede boşanma aşamasına geldikleri, Yağmur Aşık'ın hatasını anlayınca barışmak için eşinden son bir şans istemesi üzerine tarafların barıştığı anlatıldı.

KOCASINDAN PARA SAKLADI



Dilekçede, “Müvekkil eşine son bir şans vermiştir. Ancak davalının hayatında bir değişiklik olmamıştır. Davalı Yağmur Aşık bir gün eşini ikna edip ‘manevi babam’ dediği Ozan Girgin ve avukatı Metin İslamoğlu’yla tanıştırdı. Davalı Yağmur Aşık otel için çekilen 4 milyon 500 bin liranın 1 milyon 500 bin lirasını avukat Metin İslamoğlu'nun çekip ortadan kaybolduğunu iddia etmiştir. Müvekkil Emre Aşık eşini Emolya Otel'e ortak yapmıştır. Eşi tarafından Ozan Girgin de otele ortak edilmiştir. Bu arada Ozan Girgin ile ilgili kurşunlama, dolandırılma vs. gibi gazetelerde haberler çıkmıştır. Yağmur Aşık da 2017'de 100 bin lira değerindeki hisselerini Ozan Girgin'e devretmiş ve bu parayı da kocası Emre Aşık’tan saklamıştır” ifade edildi.

FETÖ’CÜ DAMGASI YEDİ



Boşanma davasından feragat etmelerinin ardından eşi Yağmur Aşık’ın geç saatlere kadar erkeklerle gezip sabaha karşı eve alkollü geldiği iddia edilen dilekçede, “Yine böyle bir gecenin sabahı davalı müvekkilimle tartışmış ve ‘Kocam Emre FETÖ'cü’ diye açıklama yapmıştır. Bu olayda basına yansımıştır. Daha sonra davalı sosyal medya hesabından, ‘eşimi sinirlendirmek için söyledim, eşim vatanına bayrağına bağlı milliyetçi biridir’ dese de müvekkilimin adı maalesef FETÖ örgütüyle yan yana anılmış ve FETÖ'cü damgası yemiştir. Müvekkilime takipsizlik verilmiştir” denildi.

“SARMAŞ DOLAŞ VİDEOLARI VAR”



Müvekkilinin davayı geri çekmesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde davalı Yağmur Aşık’ın Etiler’de bir eğlence mekanına kalabalık arkadaş grubuyla gittiğini dava dilekçesinde anlatan avukat Funda Sadıkahmet Alp, “Davalının yalanı ertesi gün basına yansıyınca ortaya çıkmıştır. Müvekkilin hiç tanımadığı, bilmediği, adının Mustafa olduğu söylenen kişi ile davalının alkollü, sarmaş dolaş şekilde dans ettiği, şampanyalar, torpiller patladığı görülmektedir. Davalının başka video ve görüntüleri de vardır. Bu olayın ardından davalı çocukları bırakıp evden ayrılmıştır. Davalının o geceki görüntüleri zina boyutunda olup tanıklarımızca bu ispatlanacaktır” dedi.

“SONUN VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAK”



Dilekçede, Emre Aşık’ın ikinci boşanma davası açması Yağmur Aşık’ın kendisine tehdit içerikli mesajlar attığı ileri sürülerek, “Müvekkilin iş yerini basan davalı, ‘Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak, yarın seni öldüreceğim’ demiştir. Ardından eve gidip çocuklarını da kaçıracağını söylemiştir” denildi.

MAHKEME EMRE AŞIK’A BİR AY KORUMA KARARI



Tarafların boşanmalarına, 3 çocuğun velayetinin de babaya verilmesi talep edilen dilekçede, davalının 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istendi. Aşık'ın avukatı ayrıca davalının tehditleri karşısında korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'a karşı bir ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranması durumunda 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.