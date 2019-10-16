SONUNDA MECLİSTE KARIŞTI!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak, Meclis’te temsil edilen dört siyasi parti tarafından imzalanan Barış Pınarı Harekatı’na desteğine yönelik ortak deklarasyonu okumaya başladı ancak bunun iç tüzüğe aykırı olduğuna yönelik tartışmalar yaşandı.



Töre’nin deklarasyonu okumaya devam etmesi üzerine CTP, TDP ve DP milletvekilleri salonu terk etti.



Daha sonra milletvekillerinin toplantı salonuna dönmesiyle oturuma devam edildi.



DENKTAŞ: “DÖRT PARTİNİN BİLDİRİSİNİ MECLİS DEKLARASYONU GİBİ OKUMAYA KALKMAK BÜYÜK YANLIŞ”



Bu sırada ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı. Denktaş, dün, bugün okunan bildirinin Meclis deklarasyonu olarak yayınlanması hedefiyle çalışma yapıldığını ancak bugün dört partinin imzaladığı bir bildiriyi Meclis deklarasyonu gibi okumaya kalkmanın “büyük bir yanlış olduğunu” belirtti.



Böylesi hassas bir konuda “saatli bombayı atıp kargaşa yaşatmanın” doğru olmadığını söyleyen Denktaş, “Bizi rezil rüsva ettiniz. Eminim kimse böyle bir şey istemezdi” dedi.



Denktaş, “Hep birlikte Kıbrıs Türk iradesini yansıtan bir metin hazırlayalım” diye konuştu.



Denktaş, dört partinin imzaladığı bir bildirinin Meclis’te okunamayacağını söyleyerek, bu durumun düzeltilmesini istedi.



ARIKLI: “UBP’NİN DÜNKÜ AÇIKLAMASI ÜZERİNE TDP VE CTP İMZA KOYMAKTAN

VAZGEÇTİ”



YDP Milletvekili Erhan Arıklı, dün tüm siyasi partilerin içeriğe itirazları olmadığını açıkladığını, metne onay verdiklerini, bir iki kelime değiştirilmesi ile onaylanacağını söylediğini belirtti.



Arıklı, “UBP’nin dünkü açıklaması üzerine TDP’nin ve CTP’nin açıklamaya imza koymaktan vazgeçtiğini” söyledi.



Meclis’in Türkiye’nin haklı davasına ve Barış Pınarı Harekatı’na itirazı olmadığını, tam destek verdiğini söyleyen Arıklı, 6 siyasi partinin de deklarasyona itirazları olmadığını kaydetti.



ÇELER: “UBP’NİN CUMHURBAŞKANINI KINAMASI VE ‘BİZİ TEMSİL ETMİYOR’ AÇIKLAMASI ÜZERİNE DESTEĞİMİZİ ÇEKTİK”



TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP adına dün ortak metine destek belirttiklerini söyleyerek, UBP’nin dün akşam parti meclisinde aldığı kararlar üzerine bugünkü deklarasyonu imzalamadıklarını ancak hareketa destek verdiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanın sözlerini netleştirmesine rağmen UBP’nin cumhurbaşkanını kınaması ve “bizi temsil etmiyor” açıklaması üzerine desteklerini çektiklerini söyleyen Çeler, “TDP bu oyuna gelmeyecektir. Bunu bozan Başbakan sizsiniz. Cumhurbaşkanı söylediklerini netleştirirse ve biz de komitede sükûneti sağlamak adına karar alırsak

siz de ona göre hareket edecektiniz” dedi.



Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.



ERHÜRMAN: ”BİZE BİLGİ VERİLMEDEN MECLİSTE OKUNDU”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dün nasıl başladı bugün nereye vardı. Gerçekten çok üzgünüm” dedi.



Erhürman, dünkü deklarasyona ilişkin çalışmaların yapıldığını, dün gece CTP Parti Meclisi’nin toplandığını ancak açıklama yapılmadığını bugünkü ortak çalışmanın beklendiğini söyleyerek, bugün sabah Mecliste dört partinin imzalayacağı bir deklarasyona ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.



Erhürman, “Sabah 9’dan beri buradayız. Ama bize bilgi verilmeden bu metin okunuyor” dedi.



Dört partinin açıklamasını Meclis’te okunmasının doğru olmadığını söyleyen Erhürman, herkesi aklı selime davet etti.



“KONSENSÜS VARKEN ORTAK AÇIKLAMANIN NEDEN YAPILAMADIĞINI ANLATMAK ZOR”



Yapılan harekatın güvenliği sağlama hedefine ulaşması, huzurun sağlanması konusunda farklı düşünen biri olmadığını belirten Erhürman, TDP’nin kendi açıklamasını yapacağını, CTP’nin de açıklama yapabileceğini ancak konu hakkında konsensüs varken, ortak açıklamanın neden yapılamadığını anlatmanın zor olduğunu söyledi.



Erhürman, tek ses olup gerilimi düşürmek gerekirken bu noktaya gelmenin üzücü olduğunu belirtti.



ÖZERSAY: “BUNUN ZORLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM. BİR KONSENSÜSLE HAREKET ETMELİYİZ”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, içerik olarak metin üzerinde anlaşıldığını söyledi.



Özersay, terörizmle mücadele ve harekata destek konusunda içerikte uzlaşı bulunduğunu ifade etti.



Gelinen noktada asgari müşterekte buluşulmasına rağmen uzlaşı sağlanamadığını belirten Özersay, bir başka siyasi partinin farklı görüş ortaya koyabileceğini, UBP’nin parti meclis kararının UBP’yi bağladığını söyledi.



Töre’ye deklarasyonu okuduğu sırada iç tüzük konusundaki uyarısına rağmen ve metne imza atan Denktaş’ın oturumdan ayrılmasına rağmen Töre’nin okumaya devam etmesini doğru bulmadığını dile getiren Özersay, “Bunun zorlanmasını doğru bulmuyorum. Bir konsensüsle hareket etmeliyiz” dedi.



Özersay, Meclis çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini, ülkenin hizmet beklediğini kaydetti ve “Artık işimize odaklanalım” dedi.



TATAR: “BİR HATA OLMUŞSA VE BÖYLE BİR YANLIŞLIK YAPILDIYSA BİZ ORDA DEĞİLİZ”



Başbakan Ersin Tatar, tabandan gelen tepki üzerine dün parti meclisini topladığını söyledi.



Tatar, ortak bir metin çıkması için dün uğraştıklarını ancak olmadığını belirtti. Tatar,

CTP ve TDP’nin metne imza atmaktan vazgeçtiklerini söyledi.



Divana deklarasyonun okunacağının bildirildiğini ve okunabileceği şeklinde yanıt alındığını dile getiren Tatar, “Bir hata olmuşsa ve böyle bir yanlışlık yapıldıysa biz orda değiliz” dedi.



Cumhurbaşkanının açıklama yaparken tekrar tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Tatar, açıklamalara tepkisiz kalamayacaklarını kaydetti.



Tabanın beklenti ve isteğini açıklama durumunda olduklarını dile getiren Tatar, “Cumhurbaşkanının açıklamalarını kabul edecek bir pozisyonumuz olamaz” dedi.

“Esas kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı Cumhurbaşkanı yaptı” diyen Tatar, “cumhurbaşkanı açıklamayı seçim uğruna yaptı” ifadesini kullandı.

Tatar, “Bu ülkeye esas barış 1974’te geldi” dedi.



ERHÜRMAN’DAN SAĞDUYU VE SUKÜNET ÇAĞRISI…



CTP Milletvekili Tufan Erhürman, gerginliği yükseltmemek gerektiğini söyleyerek, sağduyu ve sükûnet çağrısı yaptı.



Erhürman, tekrar söz alarak metnin kendilerine haber vermeden okunmaya çalışıldığını yineledi.



Erhürman, yapılanın bir hata olduğunu dile getirerek, “Sabahtan beri buradayız. Dört siyasi partinin imzaladığı metnin okunacağı bize söylenmedi.” dedi.



CTP tabanın da bir sürü sesi olduğunu ancak Meclisin ortak sesini önemsediklerini, gerginliği yatıştırmak istediklerini söyleyen Erhürman, hedeflenenin ortak irade sergilemek olması gerektiğini ifade etti.



Erhürman, farklı partilerin Mecliste CTP’nin içine yönelik mesajlar vermesinin doğru olmadığını söyledi.



Erhürman, Mecliste farklı görüşler olmasından değil sürecin yanlış yönetilmesi nedeniyle ortak açıklama yapılamadığını kaydetti.



BEROVA: “VERMEK İSTEDİĞİMİZ MESAJIN ÖNÜNE BAŞKA KONULARIN KONUŞULMASI ÜZÜCÜ”



UBP Milletvekili Özdemir Berova, vermek istedikleri mesajın önüne başka konuların konuşulmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.



Barış Pınarı Harekatı konusunda ortak ses verilmesi adına bir komite oluşturulması sürecine gidilmesinin görüşüldüğünü, bir paragraflık net bir içerik hazırlandığını söyleyen Berova, bu bağlamda parti meclisinin aldığı kararların tartışma konusu yapılması ve ortak mesaj verilememe nedeni olarak gösterilmesinin üzücü olduğunu belirtti.



Berova, ortak metin konusunda siyasi partilerin anlaşmaya vardığını, bugün ise usul konusunda anlaşma sağlanamadığını kaydetti.



TDP’nin imza atmayacağını açıkladığını, bunun üzerine ortak deklarasyon olmayacağının ortaya çıktığını ve Meclis yetkilileri ile görüştüklerini söyleyen Berova, ad hoc komitenin de gündeme geldiğini, sürecin uzamaması adına dört parti deklarasyonunun teknik elemanlara sorularak okunduğunu söyledi.



ANGOLEMLİ: “BÖYLE ÖNEMLİ BİR KONULARDA MECLİSTE HEP OYBİRLİĞİYLE SONUÇ ALINARAK AÇIKLAMA YAPILDI”



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugüne kadar böyle önemli bir konularda Mecliste hep oybirliği ile sonuç alınarak açıklama yapıldığını söyledi.



Angolemli, “Cumhurbaşkanını tanımıyorum” demenin toplumu böldüğünü söyleyerek, Türkiye’nin harekatını desteklediklerini Meclis’te bunun aksi düşüncede olan birinin olmadığına inandığını belirtti.



“Akıncı’nın açıklamasına katılırım. Barışın kıymetini bilmek lazım” diyen Angolemli, önemli olan savaşmadan barışa ulaşmaktır. Akıncı’nın anlatmaya çalıştığı buydu” diye konuştu.