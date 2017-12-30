SOPALI ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI!
Yeni yılı kodeste geçirecek!
Ozanköy’de sopalarla bir villayı basarak soydukları gerekçesiyle aranan 5 kişiden biri dün tespit edilerek tutuklandı. Wasiu Babetunde Sotoia Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Devrim DEMİR
Ozanköy’de 27 Aralık tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’in balkon kapısını çalan ve kapının açılması ile evde bulunanları ellerindeki sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettikten sonra soygun işleyen 5 kişiden biri önceki gün yakalandı.
Zanlı Wasiu Babetunde Sotoia, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
Soruşturma devam ediyor
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Wasiu Babetunde Sotoia’nın önceki gün tutuklandığını anlattı.
Zanlının aranan 4 kişi ile birlikte, 520 Euro ve 195 TL’yi çaldıklarını ifade eden Şengil, zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.
Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Şengil, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Havadis
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