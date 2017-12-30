SOPALI ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI!

Ozanköy’de sopalarla bir villayı basarak soydukları gerekçesiyle aranan 5 kişiden biri dün tespit edilerek tutuklandı. Wasiu Babetunde Sotoia Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Ozanköy’de 27 Aralık tarihinde sabah saat 05.00 raddelerinde Beloran mevki Şahin Vilları no:8’in balkon kapısını çalan ve kapının açılması ile evde bulunanları ellerindeki sopalarla darp ettikten sonra yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit ettikten sonra soygun işleyen 5 kişiden biri önceki gün yakalandı.

Zanlı Wasiu Babetunde Sotoia, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Wasiu Babetunde Sotoia’nın önceki gün tutuklandığını anlattı.

Zanlının aranan 4 kişi ile birlikte, 520 Euro ve 195 TL’yi çaldıklarını ifade eden Şengil, zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Şengil, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis