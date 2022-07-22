Sorakın:Asgari ücret Hayat Pahalılığı oranında artırılmalı ve her koşulda vergiden muaf olmalıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın yazılı açıklama yaparak asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artması gerektiğine dikkat çekti.

Hayat pahalılığı ödeneğinin, alım gücünü korumaya dönük bir uygulama olduğuna vurgu yapan Sorakın, asgari ücretin de aynı mantıkla düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sorakın Kamu ve Özel sektör çalışanlarının artan enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğüne ifade ederek, belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve bu ücretle geçinmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sorakın “Asgari ücrete yapılacak artış nedeniyle etkilenecek bazı işletmeler, devlet tarafından desteklenmelidir. Hükümet bu konuda, sosyal devlet anlayışıyla hareket etmelidir. Küçük esnaf, üreticiler ve ihtiyacı olan işletmeler de destelenmeli, gerekli olanaklar yaratılmalıdır. Aksi halde çalışma barışını sağlamak mümkün olamayacaktır” dedi.

Sorakın açıklamasında, CTP olarak Meclis’e sundukları , ‘Asgari ücretin her koşulda vergiden muaf olmasıyla’ ilgili yasa önerisinin bir an önce yürürlüğe girmesinin sağlanması gerektiğini de kaydetti.

BRT