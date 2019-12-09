Sorulara koruma engeli
Sorulara koruma engeli
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Özcan Deniz, Beyoğlu Frand Pera’da gerçekleşen Değer Otizm Derneği’nin gecesine katıldı.
Özcan Deniz, Beyoğlu Frand Pera’da gerçekleşen Değer Otizm Derneği’nin gecesine katıldı. Şarkıcının, Feyza Aktan’dan ‘İstanbullu Gelin’ dizisindeki rol arkadaşı Aslı Enver nedeniyle boşandığı iddialarına cevap vermemek için koruma tuttuğu görüldü.
Etiketler : Özcan Deniz, Değer Otizm Derneği
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