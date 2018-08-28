Sorumsuz babadan 'Pes' dedirten savunma!
Kızını böyle gezdirdi...
Çankırı'da seyir halindeki bir minibüsün arkasına iple bağlanan 13 yaşındaki kız çocuğunun babası gözaltına alındı. Sorumsuz babanın ifadesinde söyledikleri ise 'pes' dedirtti.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü baba İdris K. gözaltına alındı.
KÜÇÜK KIZ ARACIN ARKASINA İPLE BAĞLANDI
Çankırı Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SÜRÜCÜNÜN KIZIN BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı.
"KIZIMIN HOŞUNA GİDİYORDU"
Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi. İ.K'nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
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