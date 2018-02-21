SORUMSUZLUĞUN BU KADARI DA FAZLA!

Girne’ye bağlı Zeytinlik bölgesinde, belediyeye ait yeşil alana kimliği belirsiz şahıslar tarafından dökülen molozlar ve alan içinde yapılan tahribat, bölge sakinlerini ayağa kaldırdı.

Ülkede çevre konusundaki duyarsızlık tam gaz devam ediyor. Geçmiş alışkanlıklarından bir türlü kurtulamayan bazı sorumsuz kişilerce Girne’ye bağlı Zeytinlik köyündeki yeşil alana moloz dökülmesi, bu bölgedeki vatandaşları isyan ettirdi. Olayın ardından Yeni Bakış’a ulaşan bölge sakinleri, çevreye zarar verenlere uygulanan cezai yaptırımların artık caydırıcılığını yitirdiğini ve bunun acil olarak düzenlenmesi gerektiğini belirttiler.

Zeytin fidanları tahrip edildi

Girne Belediyesi’ne ait olan yeşil alana, dün kimliği henüz belirlenmeyen şahıslar tarafından dökülen molozlar, bu alanda bulunan ve yeni ekilmiş olan zeytin fidanlarını da tahrip etti. Bölge sakinleri yeşil alan içerisinde ekili bulunan zeytin fidanlarının tahrip edilmesine tepki göstererek olayı tam bir rezalet olarak nitelendirdiler.

Polise şikayet edildi

Olayın ardından harekete geçen Zeytinlik Bölgesinde ikamet eden bazı vatandaşlar, polis dahil tüm yetkili mercilere şikayette bulundu. Yeni Bakış’a konuyla ilgili bilgi veren bölge sakinleri, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, bu suçu işleyenin gerekli cezayı alana kadar gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını aktardılar. Bölge sakinlerinin bir diğer isteği ise, bu rezalete sebep olanların isimlerinin de kamuoyu ile paylaşılması oldu.

Yeni Bakış