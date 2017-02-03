SORUŞTURDUKÇA, SAHTE DAVALAR ÇIKIYOR!

Başka avukatların imzalarını kullanarak, sahte dava dosyaladıkları ve bu yolla müşterilerini dolandırdıkları iddia edilen iki avukatın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatılırken, polis sahtelenmiş başka dava dosyalarına da ulaştı

Elmas TOKAY

Hukuk camiasında şok etkisi yaratan, iki genç avukatın meslektaşlarının imzalarını sahteleyerek sahte dava dosyalamaları olayını soruşturan polis, sahte imzalarla açılmış başka dava dosyalarına da ulaştı. Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları isimli iki avukatın tutukluluk süreleri dün 5 gün daha uzatılırken, polis zanlıların birlikte çalıştığını düşündüğü ve meselenin kilit noktası olduğuna inandığı muhasebecinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Polis önceki gün, daha önceden tespit edilen 3 sahte dava dosyası dışında aynı şekilde işlem yapılan ve başka avukatların imzasının bulduğu 2 sahte dava dosyası daha tespit etti.

Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa’da da benzer sahte davaların açıldığı yönünde bazı bilgilere ulaşan polisin yeni tutuklamalar yapabileceği öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna dün yeniden çıkarılan zanlılar Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları’yla ilgili olarak, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Ali Arslan şahadet verdi.

Arslan, zanlılar aleyhine alınan 2 günlük tutukluluk süresinde yaptığı icraatları anlattı. Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’nde, 2 adet daha başka avukat adına açılmış sahte dava dosyası bulduklarını kaydeden Arslan, bu dosyaların birinde, adı geçen avukatla görüşüldüğünü ve davadan haberi olmadığının öğrenildiğini söyledi.

“Zanlılar polisi yanlış yönlendiriyor”

İki zanlının da gönüllü ifade verdiğini anlatan Arslan, yapılan teyit tekzip sırasında, zanlıların verdiği ifadelerin doğru olmadığı ve polisin yanlış yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Arslan, zanlı 2 Ferhat Kurtarıcıoğulları’nın vermiş olduğu gönüllü ifadede, yemin varakasının zanlı 1 Süleyman Kurtuluş tarafından imzalanarak kendisine getirildiğini söylediğini, ancak yapılan soruşturma ve tanıklardan alınan ifadelerde avukatlık değişiklik varakasının zanlı 2 huzurunda ve Girne Hukuk Mukayyitliği içerisinde imzalatıldığının öğrenildiğini kaydetti.

“Tanıklara müdahale edildi”

İki günlük tutukluluk süresinde, 25 kişinin soruşturulduğunu, 10 kişiden ifade temin edildiğini anlatan Arslan, zanlıların, olayı polisin araştırmaya başladığını öğrenmesinin ardından iki zanlının da tüm tanıklara müdahale ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Arslan, iki tanığın ayrıca, polise ifade verdikten sonra iki zanlıdan da şikayetçi olduğunu aktardı.

Tanıklardan birinin okuma yazma bilmediğini, ancak sahte dosyaların birinde imzasının olduğuna dikkat çeken Arslan, bu tanığın ifadesinin alındığını ve imza yerine parmak izi kullandığını, ayrıca zanlılardan da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Zanlı 1 Süleyman Kurtuluş’un, polis tarafından araştırıldığını öğrenmesi üzerine, konu sahte dosyalardaki davacılardan birinin yanına giderek, nüfus cüzdanını ve satış sözleşmesini aldığının tespit edildiğini kaydeden Arslan, zanlının polis tarafından tutuklandığında da konu davacıya ait sözleşme ve nüfus cüzdanının üzerinden çıktığını söyledi.

“Adresler aynı kapı numaraları farklı”

Sahte dava dosyasının birinde 12 davacı göründüğünü ve bu davacıların adreslerinin tümünün aynı, sadece kapı numaralarının farklı olduğunun tespit edildiğini söyleyen Arslan, ayrıca bu adresin Gazimağusa’da bulunduğunu ve araştırılma yapılacağını kaydetti.

“Muhasebeci tespit edilemedi”

Sahte davacı ve davalardan dolayı alınan paralarla ilgili olarak zanlıların çalıştığı muhasebecinin henüz tespit edilemediğini kaydeden Arslan, muhasebecinin bulunmasıyla soruşturmanın seyrinin değişeceğinin de ortada olduğunu söyledi. Arslan, aynı zamanda zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye gönderildiğini ve çıkacak sonucun önemli olduğuna dikkat çekti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınan tanık ifadelenin ardından yeni bulgulara ulaşıldığını kaydeden Arslan, soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların da olabileceğine dikkat çekti. Zanlıların serbest kalması halinde tüm tanıklara ulaşmalarının aşikar olduğunu dile getiren Arslan, bu aşamada zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“Kelepçeli gelmemeleri gerek”

Tahkikat memurunun şahadetinin ardından tutuklu avukatları temsil eden Avukat Seyhan Yıldırım ve Avukat Hüseyin Çelikli müvekkillerinin tutuklu kalmasına itiraz etti. Müvekkillerine baskı kurulması amacıyla tutukluluk istendiğini iddia eden avukatlar, ayrıca hiçbir tanığa ulaşmalarının mümkün olmadığını öne sürdü.

Avukat Seyhan Yıldırım ayrıca, bu zanlıların avukat olduğunu söyleyerek, “bu zanlılar manav, kasap, bahçıvan, dolmuş şoförü değil, meslektaşlarımızdır, kelepçelenmemeleri gerek” dedi.

Kıdemli Savcı Mustafa Atakara da, manava, kasaba suç işlediğinde kelepçe takıldığını, eğer bir avukat da suç işlerse kelepçe takılacağını söyledi. Adli evrak sahtelemenin ömür boyu hapislik gerektiren çok ciddi bir suç olduğuna dikkat çeken Atakara, tahkikatın ilerleyen safhasında başka kişilerin de tutuklanabileceğini belirtti.

Tahkikat memurunun şahadetini ve avukatların beyanlarını dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların hakkındaki suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek ciddi suçlar olduğunun altını çizdi.

Yargıç Mesutoğlu zanlıların bu aşamada 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarına, her gün doktor kontrolünden geçirilmelerine ve zanlı 1 Süleyman Kurtuluş’un pazartesi günü psikiyatri doktoruna götürülmesine emir verdi.

Kıbrıs