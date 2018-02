Sosis Tüketenler Dikkat!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İngiltere Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde yapılan araştırmayla ilgili önemli bilgiler verdi.

Yeni bir araştırma sayesinde, işlenmiş et tüketimindeki artışla meme kanseri riskindeki artışın bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı.



260 binden fazla kadını analiz eden araştırmacılar, haftada ortalama iki sosise denk gelen işlenmiş et tüketiminin, meme kanseri riskinde yüzde 50 civarında artışa neden olduğunu buldular.



Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, fazla kırmızı et tüketmek meme kanseri riskinde artışa neden olmuyor.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İngiltere Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

İŞLENMİŞ ETLER VE GÖĞÜS KANSERİ



“Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2015 yılında işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini arttırdığını doğrularken, kırmızı eti “muhtemelen kanserojen” kabul ediyordu. Bu sonuçlar yapılan 800’den fazla çalışmaya dayanarak ortaya konuldu.



Önceki araştırmalar ayrıca, işlenmiş kırmızı etlerin göğüs kanseri riskini artırabileceğini ileri sürüyordu. Araştırmacılar, yeni çalışma ile bu ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

40-69 yaşlarındaki 262 bin 195 kadına ait veriler araştırmaya tabi tutuldu. Göğüs kanseri tanısı konan toplam 7 bin 919 kadın, yedi yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketimi en az olan kadınlarla günde en az dokuz gram işlenmiş et tüketenler karşılaştırıldığında, ikinci grubun yüzde 21 oranında daha fazla meme kanseri riski taşıdığı tespit edildi.



Sığır ve dana eti gibi kırmızı et yemekle meme kanseri riski arasında bir ilişki bulunamadı.