Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı
Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı
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İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre, işyerlerinde kendileri dahil en az 1 en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi için son başvuru tarihinin 5 Eylül Pazartesi günü olduğu belirtildi.
Açıklamada başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenlerin en yakın İhtiyat Sandığı Şubesi’nden gerekli formları alarak, başvurularınİhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapabileceği kaydedildi.
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