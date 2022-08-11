Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre, işyerlerinde kendileri dahil en az 1 en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi için son başvuru tarihinin 5 Eylül Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Açıklamada başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenlerin en yakın İhtiyat Sandığı Şubesi’nden gerekli formları alarak, başvurularınİhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapabileceği kaydedildi.