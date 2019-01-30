SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi işbirliği ile, 26- 30 Kasım 2018 tarihleri arasında , “Özel gereksinimi olan bireylerin özellikleri”, ” Problem Davranışlarıyla Baş Etme Yöntemleri”, ” Cinsel Eğitim”, “Sosyal Beceri Öğretimi” ve “Aile Eğitimi” konularında Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve Mağusa 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 20 personele hizmet içi eğitim verildi.

Eğitime katılan 18 yaş üstü engelli merkezleri personeline, sertifikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle; Bakanlık Müsteşarı Evrim Hıncal, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül Ataman tarafından verildi.