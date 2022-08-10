Sosyal medya bu anneyi konuşuyor: Çocuğunu arkadaşına emzirtti! Nedeni şoke etti

TikTok'taki video sosyal medyada olay yarattı. Florida'da bir anne alkol almak için çocuğunu emzirmedi ve bebeğini arkadaşının emzirmesine izin verdi. Videoda bebeğinin başka biri tarafından beslenmesinin bağışıklığını güçlendireceğini belirten anne, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medya kullanıcısı bir anne paylaştığı son TikTok videosuyla olay oldu. Kullanıcı adı gregariously_grace olan anne, alkol aldığı için bir arkadaşının bebeğini emzirdiğini paylaştı ve bu esnada çektiği videoyu paylaştı.

1,4 milyon defa izlenmeye ulaşan video kullanıcıların dikkatini çekerken, öfkeli yorumlar bırakmalarına neden oldu.

Birkaç kullanıcı Grace’e desteklerini sunarken, çoğu kullanıcı, içki içmek için bebeğini bir başkasının emzirmesine izin vermesine inanamadı.

TEPKİLERİN YANINDA DESTEK DE GELDİ

Grace’in videosu 43.000’den fazla beğeni aldı ve takipçilerinden çok sayıda yorum aldı, birçoğu endişelerini dile getirdi ve hatta içeceklerin bebeğinden daha önemli olmadığını da ekledi.

Bir kullanıcı, “Hayır bebeğim içeceklerden daha önemli” yazarken, başka bir kullanıcı da “Vay canına, kaç kişinin bunu desteklediğine şaşırdım” yazdı. Bir başka kullanıcı da “Neden insanlar bunun iyi olduğunu düşünüyor” diye sordu.

Grace, tepkilerden sonra bir video daha paylaşarak bebeğini emziren kişinin de 7 aylık bir bebği olduğunu ve bu tepkileri anlayamadığını söyledi. Grace ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve onu rahatlatması için arkadaşının bebeğine bakmasına izin verdiğini belirtti.

ÇEVRİMİÇİ SÜT PAYLAŞIM GRUPLARI DURUMU NORMALLEŞTİRİYOR

Amerikan Pediatri Akademisi ise gayri resmi süt paylaşımını uygun bulmuyor. Gayri resmi süt paylaşımı Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından önerilmez, ancak büyük olasılıkla çevrimiçi süt paylaşım grupları ve ebeveynlik blog’larında paylaşılan kişisel anekdotlar aracılığıyla giderek daha popüler hale geldi.

AAP tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete katılan 650 annenin yüzde 50’sinin anne sütünü paylaşmanın güvenliği konusunda endişe duymadığı ortaya çıktı.

APP ayrıca, anne sütünde HIV de dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların, yasadışı ilaçlar gibi kimyasalların ve bunların da bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

sözcü.com.tr