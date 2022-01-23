Sosyal medya fenomeni Petito’nun katili tanıdık çıktı

ABD'nin Wyoming eyaletinde geçtiğimiz sene karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve “Gabby” olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı.

Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito'nun nişanlısı Laundrie'ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie'nin Petito’nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

BAŞKA BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEDİ

FBI’dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, “Bu davada tüm mantıklı soruşturma adımları tamamlandı” ifadelerini kullanarak, “Soruşturmada, Gabby Petito’nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı Brian Laundrie dışında başka bir şüpheli tespit edilmedi” dedi.

Petito’nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI’a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, “FBI’nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie’nin Gabby’i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile birlikte geçtiğimiz sene temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito'nun cansız bedeni geçtiğimiz sene ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu.

Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve geçtiğimiz sene 13 Eylül'de ortadan kaybolmuştu. Laundrie’ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar geçtiğimiz sene eylül ayında polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu.

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