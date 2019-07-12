Birçok kişi tarafından kullanılan sosyal medya mecrası Twitter çöktü. Sosyal medya ağına girmek isteyen kullanıcılar "Teknik sorun” ekranıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 buçuk saat erişime kapanan sosyal medya ağı, teknik sorunun çözülmesinin ardından normale döndü.

Sosyal medyada en çok kullanılanlar arasında yer alan Twitter, akşam saatlerinde çöktü. Twitter'a girmek isteyen sosyal medya kullanıcıları “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” ifadeleriyle karşılaştı.