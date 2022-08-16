Sosyal medya yıkıldı: Üvey oğlundan hamile kaldı

Rusya'da yaşayan 37 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, 7 yaşından beri büyüttüğü 23 yaşındaki üvey oğlu Vladimir Shavyrin'den hamile kaldığını duyurdu.

Rusya’da kilo verdiği sırada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve kısa bir süre içinde Instagram’da sosyal medya fenomeni olan 37 yaşındaki Marina Balmasheva’nın yaptığı açıklama gündem oldu.

Hem sosyal medyada hem de uluslararası medyada gündem olan Balmasheva, üvey oğlundan çocuk beklediğini duyurdu. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 7 yaşından beri birlikte yaşadığı üvey oğlu Vladimir Shavyrin’den çocuk beklediğini açıkladı.

Balmasheva, çiftin bir kız çocukları daha olduğunu söyledi. Genç sosyal medya fenomeni Shavyrin’in 47 yaşındaki babası Alexey’i henüz öğrenciyken terk ettiğini söyledi.

Fakat Balmasheva’nın yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadının üvey oğlundan çocuk yapmasını eleştirirken bazıları da çifte mutluluk dileyerek, hamilelik dolayısıyla tebrik etti.

sözcü.com.tr