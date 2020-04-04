"Sosyal Medyada Gece Kulüpleri ile İlgili Çıkan Haberler Doğru Değil"

Bugün sosyal medyada çıkan bir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Alsancak bölgesinde Gece Kulübü olmadığı malumunuzdur. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde; belli başlı kesimler tarafından bizler hedef gösterilip yalan/yanlış haberler yapılıp bilgi kirliliği yapılmaktadır.

Çamur at izi kalsın mantığı ile hareket eden bu kesimler sadece panik havası yaratıp bizler üzerinden kendilerine söz hakkı yaratmak istemektedirler.Uzun zamandır bizleri yıpratmak için bilgileri dahi olmayan konular hakkında fikirleri olmuştur.

KEYİB olarak bu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtir, 13/03/2020 tarihinden itibaren birliğimize üye olan tüm Gece Kulüplerinin kapalı olduğunu hatırlatır, insan sağlığı herşeyden önce gelir bilinci ile tüm sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde izole olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurur sağlıklı günler dileriz.

Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği