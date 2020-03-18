Sosyal medyaya damga vurdu!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle paniğe kapılan Avrupalılar marketlerdeki rafları boşalttı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise virüs nedeniyle paniğe kapılmamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İngiltere'de bir markette çekilen fotoğrafta, yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş rafların ortasında kala kaldığı görülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye dahil 125'in üzerinde görülürken toplan vaka sayısı 200 bini aştı, ölü sayısı 8 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün yeni salgın merkezi olarak tanımladığı Avrupa'da ise önlemler gittikçe sıkılaşıyor. Avrupa kıtasında şu ana kadar yaklaşık 80 bin vaka sayısı tespit edilirken ölü sayısı 4 bine yaklaştı. Bu nedenle Avrupa Birliği sınırlarını vatandaşı olmayan ülkelere kapattı, İngiltere vatandaşlarına 30 günlük seyahat yasağı getirdi. İspanya, İtalya ve Fransa ise sokağa çıkmayı sınırlandırdı. Durum böyle olunca halk akın akın marketlere akın ederken, vakaların yoğun olduğu bölgelerde raflar tamamen boş kaldı.

BOŞ RAFLAR ARASINDA KALA KALDI

İngiltere'nin Surrey kontluğuna bağlı Epsom şehrinde yerel bir markette çekilen fotoğraf, koronavirüs salgınında neden panikle hareket edilmemesi gerektiğini kanıtlar niteliğinde. Mağaza sahibi Lauren Taylor tarafından çekilen fotoğrafta, yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş raflar arasında kala kaldığını görünüyor.

KULLANICILAR "UTANÇ VERİCİ" YORUMUNU YAPTI"

Hüzünlü" fotoğraf paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral oldu. Yüzlerce kullanıcı insanların alışveriş yaparken başka insanların ihtiyaçlarını da hesaba katması gerektiği yorumunu yaptı. Yaşlı insanların koronavirüse karşı daha riskli bir konumda bulunduğu düşünüldüğünde yaşanılan durumun utanç verici olduğu belirtildi.

SATIŞ SINIRI GETİRDİLER

Avustralya'da bulunan bir market ise vatandaşların paniğe kapılarak fazla alışveriş yapmalarını engellemek için makarna, un, tuvalet kağıdı gibi yoğun talep gören ürünlerin satışına sınır koydu. Koronavirüsün yayıldığı ülkeler arasında olan Avustralya'da tespit edilmiş 220 vaka bulunuyor.Öte yandan, boşalmış market rafları salgının en bilinen karelerinden biri haline geldi. Avustralya'da süpermarket zincirlerinden Coles and Woolworth pirinç, un, antiseptik temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak mendil ve peçetelere alım kotası koyduğunu duyurdu.Şirket ayrıca daha önce fazladan satın alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında aracı olacağını açıkladı.