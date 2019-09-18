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SOSYAL SİGORTALAR PRİM VE ÖDENEK MİKTARI YENİDEN BELİRLENDİ

SOSYAL SİGORTALAR PRİM VE ÖDENEK MİKTARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sosyal Sigortalar prim ve ödenek miktarları yeniden belirlendi

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Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar, Bakanlar Kurulunca belirlendi.

Buna göre,  Bakanlar Kurulunun  ET(K-I) 379-2019 sayı  ve 2 Eylül tarihli kararıyla   1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere  alt sınır günlük 133,33, aylık  3 bin 400 TL, üst sınır ise  günlük 793,33 ve aylık  23 bin 800 TL olarak yeniden belirlendi. Sosyal Sigortalar’dan yapılan açıklamada,  bu duyuru ile tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız  çalışan  sigortalılara gerekli tebligatın yazılı olarak yapılmış sayılacağı uyarısında bulunuldu.
 

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