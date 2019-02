SOYGUN PARASIYLA EĞLENİYORLARDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen soygun olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan, dün mahemeye çıkarıldı.



Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Zübeyde Sennaroğlu, 30.01.2019 tarihinde saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Batuhan Tekatlı ile Ramazan Can Çalışkan’ın banka içerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköy’de sakin Ferhat Yılmaz’ın tasarrufunda içerisinde 31.000 TL para bulunan zarfı alarak sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, 31.01.2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt-Gaziveren yolu üzerindeki Irros Gece klubünde tespit edildiğini belirtti. Sennaroğlu, zanlı Batuhan Tekatlı’nın tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı Ramazan Can Çalışkan'nın tasarrufunda ise 85 TL nakit para tespit edilerek toplamda 24.567.05 TL para emare olarak alındığını kaydetti. Aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Sennaroğlu, sabah saatlerinde işlemiş oldukları suçla ilgili olarak polise gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Sennaroğlu, meselenin tahkikakat henüz yeni başladığını ve sirkat edilen paranın 6.343 TL’nin henüz bulunamadığını söyledi. Sennaroğlu, zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibine yeni başlandığını belirtertek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapda bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.